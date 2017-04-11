Симферополь, 11 апреля, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Арест крымских вин во время международной выставки «VINITALY-2017» в итальянской Вероне — это не просто политическая акция, а открытая конкурентная борьба. Об этом 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявила генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка» Елена Костенко.

Баррели с вином

«Уверены, что арест крымских вин имеет не только политический подтекст. В первый день выставки мы наблюдали огромный интерес к нашим винам, мы получали множество запросов о сотрудничестве от компаний из разных стран мира. Поэтому считаем арест наших вин не просто политической акцией, а настоящей конкурентной борьбой», — сказала Костенко.

Она отметила, что с момента вхождения Крыма в состав России агрофирма начала инвестировать в производство, обновлять виноградники, создавать новые линейки вин, в том числе и премиальные, «достойные составлять конкуренцию лучшим европейским винам». Последние 1,5 года предприятие консультировали ведущие энологи и виноделы из Франции и Италии.

«Профессионалы нашего дела не участвуют в политических дебатах, они заняты бесперебойным процессом поиска новых вкусов и улучшения качества наших вин», — подчеркнула директор агрофирмы.

11 апреля стало известно, что полиция арестовала партию крымского вина на международной выставке в Италии. Глава Республики Крым Сергей Аксенов охарактеризовал действие как «хамство» и сообщил, что министерство иностранных дел РФ уже начало проверку.

Эксперты называют «VINITALY-2017» центральным событием итальянской и международной винной индустрии. Российская Федерация на национальном стенде представила вина из Ростовской области и Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края, Севастополя и Республики Крым.

Севастополь на международной выставке представляли два винодельческих предприятия: ООО «Агрофирма «Золотая Балка» и ООО «Инкерманский завод марочных вин». Из крымских виноделов на выставку приехали «Массандра», «Новый Свет» и винодельческое хозяйство «Alma Valley».