Кудрин обозначил ключевую проблему экономики России
Москва, 11 апреля, 2017, 18:57 — ИА Регнум.
Бывший министр финансов Российской Федерации, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал главную, по его мнению, проблему российской экономики. Об этом сегодня, 11 апреля, пишут «Известия».
В рамках ежегодной апрельской конференции Высшей школы экономики Кудрин высказал свое мнение по поводу ключевой проблемы российской экономики.
Ведущий либеральный экономист считает, что низкое доверие граждан России к государственным институтам остается одной из ключевых проблем российской экономики.
Кудрин считает, что любая программа развития экономики России, которая может быть внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. Если доверия не возникнет, то никто в подобную программу не поверит, пояснил экономист.
Экс-министр напомнил, что все предыдущие программы развития российской экономики реализовывались в самом максимальном виде на 40%.
«Поэтому ожидания такие: любые программы, которые будут внесены, даже самые благие, не будут выполнены наполовину», — отметил Кудрин.
В качестве доказательства низкого уровня доверия к государственным институтам Кудрин привел данные ВЦИОМа. Согласно социологическим опросам, особо низким доверием пользуется правительство — ниже, чем другие институты, суды и Госдума.
«Это ключевые институты, на которых базируется инвестиционный климат», — подчеркнул Кудрин. При этом доверие к армии остается высоким, отметил он.