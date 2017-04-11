Москва, 11 апреля, 2017, 18:57 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Бывший министр финансов Российской Федерации, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал главную, по его мнению, проблему российской экономики. Об этом сегодня, 11 апреля, пишут «Известия».

В рамках ежегодной апрельской конференции Высшей школы экономики Кудрин высказал свое мнение по поводу ключевой проблемы российской экономики.

Ведущий либеральный экономист считает, что низкое доверие граждан России к государственным институтам остается одной из ключевых проблем российской экономики.

Кудрин считает, что любая программа развития экономики России, которая может быть внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. Если доверия не возникнет, то никто в подобную программу не поверит, пояснил экономист.

Экс-министр напомнил, что все предыдущие программы развития российской экономики реализовывались в самом максимальном виде на 40%.

«Поэтому ожидания такие: любые программы, которые будут внесены, даже самые благие, не будут выполнены наполовину», — отметил Кудрин.

В качестве доказательства низкого уровня доверия к государственным институтам Кудрин привел данные ВЦИОМа. Согласно социологическим опросам, особо низким доверием пользуется правительство — ниже, чем другие институты, суды и Госдума.

«Это ключевые институты, на которых базируется инвестиционный климат», — подчеркнул Кудрин. При этом доверие к армии остается высоким, отметил он.