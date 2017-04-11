Казань, 11 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Суд продлил срок пребывания под стражей в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина до 16 июля 2017 года, сообщает «Реальное время». Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения по просьбе обвиняемого проводилось без его участия.

В суде следователь Тимур Курбанов сообщил о новом эпизоде в отношении Мусина. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями по делу о векселе номиналом в 207 млн рублей. Накануне ввода временной администрации в банке вексель этот перестал быть залогом по невозвращенному кредиту ООО «Урман» в 847 млн рублей.

Напомним, глава «Татфондбанка» был задержан 3 марта, в отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в день задержания Мусина была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности у «Татфондбанка». Решение было принято Центробанком РФ в связи с нарушениями руководством кредитной организации законодательных норм и выданных рекомендаций. В заявлении ЦБ указывалось, что финансовое оздоровление кредитной организации «на разумных экономических условиях» невозможно по причине низкого качества активов.11 апреля Арбитражный суд Татарии признал «Татфондбанк» банкротом. Общая сумма обязательств кредитной организации составляет 189,7 млрд рублей. Временная администрация обнаружила в кредитной организации недостаток имущества на 118,5 млрд рублей. Сумму высоколиквидных активов эксперты оценили не более чем в 8 млрд рублей.

В банковской системе России «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов