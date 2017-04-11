Вашингтон, 11 апреля, 2017, 18:44 — ИА Регнум.



PACAF ВВС США

Боевые самолеты ВВС США участили патрулирование воздушного пространства над Корейским полуостровом из-за якобы участившихся «провокаций» вооруженных сил КНДР, сообщает телеканал Fox News.

Напомним, американские войска регулярно устраивают в данном регионе масштабные военные учения как ВВС, так и сухопутных сил.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось о походе ударного соединения ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» в направлении Корейского полуострова.

Кроме авианосца, в состав группы входят два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами.

Напомним, 9 апреля 2017 года помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о правомерности таких решений, обосновав это «неприемлемостью» наличия у КНДР ядерного оружия.

Кроме того, Макмастер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп просил военных приготовить «весь спектр возможностей для устранения этой угрозы».