Нижний Новгород, 11 апреля, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Нижегородские аграрии должны в 2017 году с учетом состояния озимых культур собрать 1,5 млн тонн зерна Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил на заседании областного правительства 11 апреля 2017 года.

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Он напомнил, что такого уровня регион уже достигал в 2009 году: «Мы знаем, как это делается, поэтому сейчас все усилия будем направлять на то, чтобы вновь собрать 1,5 млн тонн зерновых».

По словам главы областного Минсельхоза Алексея Морозова, также в регионе запланировано произвести 210 тыс тонн сахарной свеклы, 350 тыс тонн картофеля, 36,5 тыс тонн овощей, 2,2 тыс тонн льна-долгунца.

Среди основных трудностей полевых работ прошлого года министр назвал сложные погодные условия и меньшую, чем в 2017 году, обеспеченность хозяйств региона минеральными удобрениями к началу посевной кампании.

В ответ на вопрос о том, как работают сервисные центры, Морозов сообщил, что в 2016 году когда аграрии не могли добиться своевременной помощи. Особенно если нужда в ней возникала в выходные дни.

«В прошлом году это была одна из самых главных проблем, — подтвердил губернатор. — В выходные — никого не найдешь, и в будние дни очень долго приходилось ждать запчасти, а ведь каждый день на посевной и на уборочной год кормит. Крайне сложно, если техника будет вынужденно простаивать, пока везут запчасти. Зерно ждать не будет, оно осыпется. Установите жесточайший контроль над работой сервисных центров, я вам даю такое поручение».

«Особенно строгие требования будем предъявлять к работе сервисных центров по обслуживанию тракторного парка, почвообрабатывающих агрегатов и посевных комплексов», — отметил Морозов.

Как сообщалось, в конце 2016 года было посеяно 207,7 тыс га озимых культур. На сегодняшний день их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное. Все погибшие посевы будут пересеяны яровыми культурами. Для этого в страховом фонде области имеется 10,2 тыс. тонн семян яровых зерновых, что позволит пересеять при необходимости порядка 49 тыс га озимых.