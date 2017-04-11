Австралия, 12 апреля, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в 2016 году в Австралии целый штат численностью населения в сто тысяч человек остался без света из-за ненадежности «зеленой» энергетики из-за гроз и сильных ветров, огромная солнечная ферма в городе Порт-Огаста все-таки будет построена. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает австралийский портал Renew Economy.

Elecnor.es Сотрудники испанской компании Elecnor

Возле Порта-Огаста в Южной Австралии началось строительство солнечной фермы мощностью 300 МВт, самой крупной в стране. Это произошло после того, как разработчики проекта в прошлую пятницу, 7 апреля, закрыли финансовую сделку и согласились принять в проект двух крупнейших инвесторов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ): итальянскую Enel Green Power и голландский Фонд развития инфраструктуры.

Первые два этапа проекта солнечной электростанции Bungala будут реализованы в 12 километрах от Порта-Огаста, мощность составит 220 МВт. Здесь в мае 2016 года закрылась последняя угольная шахта. По иронии судьбы, разработчик этого «зеленого» проекта Тони Конкэннон является экс-руководителем нескольких угольных предприятий, закрытых в прошлом году. Заниматься строительством Bungala будет испанская компания Elecnor, которая уже имеет опыт в подобного рода проектах. Первые этапы планируется завершить уже к концу 2018 года. Эта солнечная ферма будет первой такой крупной в Австралии, построенная по новой технологии для обеспечения контроля напряжения.

Еще 80 МВт можно будет получить, построив еще одну батарею. Но это в том случае, если компания выиграет тендер, проводимый правительством Южной Австралии по обеспечению 25% своих потребностей в электроэнергии от «зеленой» энергетики, отмечает издание.

Компания Конкэннона хочет развивать солнечную электроэнергию в Австралии, и для этих целей уже нашла нескольких инвесторов. Причем эти сделки заключаются без привлечения государственных субсидий. Вообще в Южной Австралии планируется реализовать широкомасштабные проекты, нацеленные на развитие солнечной энергетики. Солнечная ферма в городе Порт-Огаста — первый к тому шаг, говорит Конкэннон.

Что же касается цены на электроэнергию, полученную от солнечной фермы, то, по словам участников проекта, в среднем это $70 за мегаватт часов. Через несколько лет, уверяют сторонники энергии солнца, такая электроэнергия будет дешевле, чем газ. Конкэннон также отметил и другие плюсы ВИЭ, например, экологичность.

Ранее ИА REGNUM писало, что в конце марта 2017 года федеральное правительство Австралии объявило о своих планов по предоставлению $110 млн в виде льготных кредитов на строительство солнечных башен и других подобных проектов в городе Порт-Огаста. Причем отмечалось также, что произойдут значительные сокращения налогов для объектов возобновляемых источников энергии.

Так, если говорить о налогах, то имеется в виду, что снижение налогового бремени будет действовать для предприятий «зеленой» энергетики с доходом менее $50 млн. Что же касается кредитов, то федеральное правительство выделит $110 млн на развитие солнечной энергетики под 3-процентную ставку.

При этом важно понимать, что электроэнергия, получаемая от ВИЭ в Австралии, является одной из самых недорогих потому, что в 2012 году правительство ввело высокие штрафы на загрязняющие выбросы, а традиционные источники энергии также стали дороже из-за роста цен на природный газ. Между тем и сама надежность «зеленой» энергетики находится под вопросом. Тем более, что летом 2016 года почти вся Южная Австралия осталась без света из-за того, что объекты ВИЭ не выдержали нагрузки из-за мощных гроз и ветров.