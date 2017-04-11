Женева, Швейцария, 11 апреля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. По данным Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ), риск массового голода в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене быстро возрастает из-за засухи и конфликтов, 11 апреля сообщает Reuters.

«Это действительно критическая ситуация, которая быстро разворачивается на большой территории Африки с запада на восток», — заявил представитель УВКБ ООН Адриан Эдвардс.

Надвигающаяся катастрофа, возможно, будет более масштабной, чем в 2011 году, когда от голода в странах Африканского Рога погибли 260 тыс. человек. Около 50% погибших были детьми.

«Мы сталкиваемся с одинаковой проблемой во время гуманитарных кризисов в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Как правило, эти кризисы просто упускают из вида, пока не станет слишком поздно», — добавил Эдвардс.

УВКБ расширяет масштабы своей деятельности, но испытывает нехватку финансовых средств, поскольку гуманитарные программы получают только 3−11% от необходимого финансирования.

Напомним, в конце марта представители Международного комитета Красного Креста (МККК) предупредили, что осталось три-четыре месяца на то, чтобы остановить массовый голод в перечисленных странах.