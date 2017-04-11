Кострома, 11 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В Костромской области объявлен режим повышенной готовности для всех служб, отвечающих за функционирование систем жизнеобеспечения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня заявила пресс-служба губернатора области.

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Среди прочего, губернатор Сергей Ситиников обязал глав муниципальных образований «организовать наблюдение за изменениями паводковой обстановки на территории муниципального образования, провести подворовые обходы и разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в случае подтопления. Обеспечить готовность сил и средств к работе в паводкоопасный период»

В марте замначальника ГУ МЧС России по Костромской области Василий Тряскин заявлял ГТРК Кострома — «пока обстановка не вызывает никаких опасений по предстоящему паводку. Есть некоторые опасения в северной части области. В районе Вохмы, Солигалича, где наблюдается превышение нормы по снегозапасам и по содержанию воды в снеге. Там, возможно, будут подтопления».

В целом риск подтопления присутствует в 16 муниципалитетах Костромской области. По информации сайта «KO44.РУ», в их число входят «города Буй, Галич, Мантурово, Шарья, Буйский, Галичский, Костромской, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Нерехтский, Октябрьский, Островский, Поназыревский, Солигаличский, Чухломской и Шарьинский районы».

«Запасы воды в снегув этих районах колеблются от 90 до 237 мм. Это в 2 раза превышает многолетние значения», — со ссылкой на синоптиков сообщает »K1News», — «в Солигаличском районе в зону подтопления рискуют попасть более 200 частных жилых домов. От связи с районным центром могут быть отрезаны 4 населенных пункта».