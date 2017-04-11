Нальчик, 11 апреля, 2017, 18:16 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков отчитался о доходах за 2016 год. Согласно информации, размещенной на официальном сайте руководителя республики, он заработал на 110 тысяч меньше, чем в 2015 году.

Так, его доход составил немногим более 2,012 млн рублей, а годом раньше величина дохода равнялась 2,122 млн рублей. В собственности главы республики находится квартира площадью 146,6 квадратных метра. Также в пользовании у Кокова имеются дом площадью 238 кв. м, два земельных участка 628 и 242 кв. м, дача площадью 320 кв. м. Вся недвижимость находится в пределах России. А вот транспортных средств у главы республики не имеется.

Супруга главы Кабардино-Балкарии заработала за год 349 тыс. рублей — на 23 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Она владеет жилым домом площадью 238,4 кв. м и двумя земельными участками площадью 628 и 238 кв. м., а также земельным участком размером 363 кв. м на правах долевой собственности. Совместно супруги Коковы владеют также встроенным нежилым помещением площадью 47 кв.м.

В пользовании у жены главы республики имеются еще квартира площадью 146 кв. м и дача, площадь которой 320 кв. м.

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Глава Кабардино-Балкарии за год заработал 2,2 млн рублей

Стоит отметить, что в течение 2016 года никаких серьезных изменений в благосостоянии главы Кабардино-Балкарии не произошло.