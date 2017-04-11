Москва, 11 апреля, 2017, 18:06 — ИА Регнум.



Opcw.org Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

В Москве ожидают согласия Вашингтона на проведение полномасштабного и объективного расследования всех обстоятельств химической атаки в Сирии, которое должно быть проведено с привлечением специалистов ОЗХО, сообщает пресс-служба МИД России.

В сообщении МИД РФ указано, что Россия твердо рассчитывает на согласие США с проведением объективного расследования случая химического отравления жителей сирийского города Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года, с привлечением ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия).

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в преддверии официального визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что «на Западе бездоказательно обвинили в нем власти Сирии, хотя в том районе орудуют боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые занимались изготовлением начиненных отравляющими веществами фугасов».

МИД России отмечает, что на фоне такой обстановки пассивное отношение США к сообщениям о применении террористами на Ближнем Востоке химического оружия выглядит по меньшей мере удивительным.

Кроме того, в МИД РФ снова подчеркнули, что ракетные удары США по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат» привели к усилению позиций террористов в Сирии.