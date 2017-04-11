Ярославль, 11 апреля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В Ярославле заслуженный врач РФ, писатель Борис Лозинский передал в Государственный архив Ярославской области весь свой личный архив, который он собирал 57 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Государственном архиве Ярославской области.

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Борис Лозинский родился в 1937 год, после окончания Ивановского медицинского института приехал работать в Ярославль. Он возглавлял облздравотдел, областное общество Красного Креста. Выпустил более 30 книг, посвященных истории здравоохранения, из них 26 — по истории здравоохранения в Ярославской области. В семье Бориса Ростиславовича уже три поколения медиков. Обе его дочери стали врачами, внучка — тоже. Сейчас он работает в Музее истории города Ярославля

«Я долгие годы собирал документы, фотографии, вырезки из статей и все, что у меня было, передал в госархив. Я считаю, что частные архивы отражают историю и они должны сохраняться для потомков. Хорошо, когда в семье есть кому продолжить дело и хранить документы, но государственный архив надежнее. Я и сейчас собираю новые документы и планирую их передать в архив», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Борис Лозинский.

«Нам иногда передают личные архивы, но не каждый из них ценен для истории. Документы, которые передал Борис Лозинский, важны тем, что в них показывается история здравоохранения Ярославской области. Теперь этот архив будет храниться вечно и любой желающий сможет, с разрешение Бориса Лозинского или членов его семьи, может им пользоваться», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом научно-справочного аппарата Государственного архива Ярославской области Наталья Алексеева.