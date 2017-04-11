Москва, 11 апреля, 2017, 17:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что российская экономика является лучшей из всех развивающихся экономик. Такое заявление Медведев сделал сегодня, 11 апреля, на встрече с руководством думской фракции «Единой России».

Медведев заявил, что правительство России в 2016 году совместно с Государственной думой провело значительную работу в экономической области, и экономика перешла в фазу роста.

«В целом я считаю, что работа была проведена очень значительная, ещё раз подчеркну — в таком очень хорошем альянсе с парламентом и, конечно, с опорой на «Единую Россию», — сказал глава правительства.

По мнению Медведева, эта работа принесла определенные результаты и экономика перешла в фазу роста. Целый ряд экономических показателей находится на очень достойном уровне, считает глава правительства.

«По целому ряду параметров наша экономика сейчас выглядит лучше, чем все развивающиеся экономики, ключевые экономики, которые, так скажем, относятся к экономикам стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР)», — утверждает Медведев.