Копенгаген, 11 апреля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Правительство Дании намерено внести изменения в законодательство, которые позволяли бы блокировать строительство транзитных трубопроводов на основании соображений национальной безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 9 апреля, министр энергетики, природных ресурсов и климата Ларс Кристина Лиллехольт, после того как страна получила от компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG запрос на разрешение строительства в территориальных водах Дании.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Согласно действующему законодательству, единственная причина, по которой проект может быть остановлен, это негативное влияние на окружающую среду. Так как Nord Stream-2 будет прокладываться через исключительные экономические зоны и (или) территориальные воды нескольких стран, то проект должен рассматриваться в контексте конвенции Эспоо — Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Минприроды РФ уже направило контактным лицам в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии документацию по оценке воздействия проекта на окружающую среду. Как объясняют в компании Nord Stream 2 AG, принимая решение о выдаче разрешения, каждая из стран будет учитывать замечания соседних государств, сами международные консультации продлятся до конца июня 2017 года.

В то же время, по сообщениям датских СМИ, в ближайшее время правительство Дании намерено перенаправить российскую заявку в Брюссель и предоставить Еврокомиссии право вести переговоры от имени стран, затрагиваемых проектом. В датском парламенте обращение в Брюссель и изменение законодательства рассматриваются одновременно. Последний вопрос получил в Фолькетинге поддержку, однако предстоит еще его формальное утверждение.

При этом стоит учитывать, что в последнее время в самом Евросоюзе отношение к российскому проекту существенно изменилось, и Копенгаген не может об этом не знать. В конце марта Еврокомиссия в ответ на просьбу дать правовую оценку российском проекту уведомила Данию и Швецию, что не видит причин препятствовать строительству газопровода.

Таким образом, решение об изменении законодательства можно расценивать как не более чем театральный жест, который вряд ли сможет повлиять на реализацию международного проекта стоимостью в $11 млрд.

В королевстве открыто и внятно об этом говорят некоторые из политиков. «Мы можем усложнить жизнь России, со стороны Дании это будет четкий сигнал. Но предотвратить строительство газопровода, вероятно, будет трудно», — заявил в комментарии изданию Politiken Ник Хеккеруп, курирующий в партии социал-демократов вопросы внешней политики.

Возражения Дании могут иметь сколько-нибудь значения, если «Северный поток-2» пройдет к югу от датского острова Борнхольм. «Проблема заключается в том, что можно выбрать другой маршрут», — обращает внимание парламентарий от партии «Радикале Венстре», экс-министр иностранных дел Мартин Лидегаард. Если же газопровод будет проложен к северу от Борнхольма — в международных водах, то тогда он попадает под действие конвенции ООН по морскому праву, и Дания никак не сможет повлиять на его строительство.

Датские СМИ отмечают, что даже если, сославшись на соображения безопасности, Дания запретит прокладку газопровода через свои территориальные воды, это вряд ли станет преградой для проекта. Трубу могут проложить в международных водах, и этот вариант с точки зрения защиты природы менее выгоден, у правительства же появится больше проблем, пишет газета Politiken.

Как пишет газета Berlingske, с одной стороны, разрешая проложить трубопровод в собственных территориальных водах, Дания будет вынуждена разочаровать своих друзей — Украину, которая потеряет на транзите газа, Прибалтику и страны Восточной Европы. С другой стороны, выступая против проекта, правительство вбивает клин в датско-германские отношения. По выражению одного из авторов издания, Североевропейский газопровод для Дании — это «политическая игра в горячую картошку». Таким образом, громко заявив о желании законодательно воспрепятствовать российскому газопроводу, Копенгаген сделал очередной не очень ловкий пас. Остается наблюдать, кто отобьет мяч.