СМИ: На индийские истребители Су-30МКИ ставились подержанные двигатели
Нью-Дели, 11 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум.
В Индии выявлена установка на новые самолеты Су-30МКИ двигателей, побывавших в эксплуатации, сообщает индийская газета Deccan Chronicle.
По информации издания, ссылающегося на отчет инспекции военного ведомства, не менее 18 истребителей Су-30МКИ, собранных по лицензии на индийском заводе корпорации HAL, были укомплектованы авиадвигателями АЛ-31ФП, уже побывавшими в эксплуатации.
Отмечено, что установка двигателей с отметкой об их предыдущей эксплуатации была проделана «без уведомления и согласия военного ведомства». Стоит отметить, что все самолеты, несмотря на вскрывшиеся факты, были приняты в эксплуатацию представителями ВВС Индии.
Напомним, авиационные двигатели АЛ-31ФП также выпускаются в Индии по российской лицензии. До марта 2017 года было произведено порядка 300 таких двигателей.
Справка :
Многоцелевой истребитель Су-30МКИ является самым многочисленным современным боевым самолетом в авиапарке ВВС Индии.
С 1996 года ВВС Индии заказали 272 машины этого типа, из которых поставлены в войска на сегодня свыше 230.
Истребитель выпускается индийской корпорацией HAL в кооперации с российской корпорацией «Иркут» (организационно входящей в ОАК).
Тяжелый многоцелевой истребитель создан в начале 1990-х годов на основее двухместного учебно-боевого истребителя Су-27УБ.