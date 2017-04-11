Нью-Дели, 11 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии

В Индии выявлена установка на новые самолеты Су-30МКИ двигателей, побывавших в эксплуатации, сообщает индийская газета Deccan Chronicle.

По информации издания, ссылающегося на отчет инспекции военного ведомства, не менее 18 истребителей Су-30МКИ, собранных по лицензии на индийском заводе корпорации HAL, были укомплектованы авиадвигателями АЛ-31ФП, уже побывавшими в эксплуатации.

Отмечено, что установка двигателей с отметкой об их предыдущей эксплуатации была проделана «без уведомления и согласия военного ведомства». Стоит отметить, что все самолеты, несмотря на вскрывшиеся факты, были приняты в эксплуатацию представителями ВВС Индии.

Напомним, авиационные двигатели АЛ-31ФП также выпускаются в Индии по российской лицензии. До марта 2017 года было произведено порядка 300 таких двигателей.

Справка :

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ является самым многочисленным современным боевым самолетом в авиапарке ВВС Индии.

С 1996 года ВВС Индии заказали 272 машины этого типа, из которых поставлены в войска на сегодня свыше 230.

Истребитель выпускается индийской корпорацией HAL в кооперации с российской корпорацией «Иркут» (организационно входящей в ОАК).

Тяжелый многоцелевой истребитель создан в начале 1990-х годов на основее двухместного учебно-боевого истребителя Су-27УБ.