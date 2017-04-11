Пермь, 11 апреля, 2017, 17:32 — ИА Регнум.



kerttu Пистолет

В Перми 12-летний школьник получил огнестрельное ранение в живот. Вечером 9 апреля мальчик возвращался со спортивной тренировки домой. Ребенок проходил неподалеку от автомобилистов, между которыми разгорелся конфликт. Мужчины не поделили дорогу. Один из автовладельцев достал пистолет и выстрелил в спину оппонента, одна пуля попала в подростка, сообщают местные СМИ.

На странице в соцсети пермячка сообщила, что ее сын находится в больнице: «Неужели нельзя решать вопросы и проблемы без оружия?». Стрелка задержали проезжавшие мимо автомобилисты и передали сотрудникам полиции. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».