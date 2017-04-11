Севастополь, 11 апреля, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Противодиверсионный катер Черноморского флота «Юнармеец Крыма» вошел в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв 11 апреля.

Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ Противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма»

Планируется, что в дальней оперативной зоне новейший противодиверсионный катер (ПРДК) будет привлечен к охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования соединения ВМФ.

Отмечается, что катер такого класса впервые совершил дальний поход с выходом за зону черноморских проливов, доказав свои высокие мореходные качества.

Катер специального назначения проекта «Грачёнок» был построен в 2014 году на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького. Корабль водоизмещением 138 тонн имеет габариты 31 на 7,4 метра и осадку 1,85 метра. Скорость полного хода — 23 узла. Катер оснащен новейшими техническими средствами и вооружением.