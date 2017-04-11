Москва, 11 апреля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») раскритиковал Стратегию развития футбола до 2030 года, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

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«Я считаю, что документ, принятый РФС, является абсолютно непрофессиональным», — заявил Газзаев.

Парламентария особенно возмущает «нерешительность и некомпетентность в отношении целей сборной России на домашнем чемпионате мира». «Президент РФС прямо говорит, что целью является «рост популярности футбола в России и объединение страны вне зависимости от результатов сборной». Но что считать достижением? То, что участвуем в ЧМ? Так Россия получила это право еще в 2010 году как хозяйка турнира. То, что появляются стадионы, инфраструктура? Их строит государство», — рассуждает депутат.

Новая стратегия развития футбола — это документ, не имеющий к реальности никакого отношения, считает Газзаев.

«Нет ни одного конкретного решения — либо часть вопросов откладывается аж на 2030 год, либо предлагаются какие-то полумеры. О чем это говорит? О том, руководство РФС заведомо уходит от ответственности за результат, страхуется на случай очередного провала. А виновными опять сделают тренера и игроков», — обеспокоен депутат Госдумы.

Общенациональная стратегия развития футбола до 2030 года утверждена на очередной конференции Российского футбольного союза. «Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ после совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в декабре 2015 года.