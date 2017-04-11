Вильнюс, 11 апреля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига планирует наказывать пациентов, которые регистрируются к врачу, но потом не приходят на прием. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 апреля, в Минздраве Литвы. Глава ведомства надеется, что таким образом в медучреждениях сократятся очереди.

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В столичной Сантаришской клинике своей очереди к окулисту нужно ждать четыре месяца, к кардиологу — три. Руководство клиники говорит, что чуть ли не половина пациентов, которые приходят к кардиологу, помощь могут получить в поликлинике, поэтому очереди были бы намного меньше. В Национальном институте рака также очереди нужно ждать три месяца, потому что, как поясняет заведующая поликлиникой, пациенты приходят за услугами, которые могут быть предоставлены в поликлинике.

Министр считает, что очереди к специалистам длинные, потому что все хотят, чтобы их осмотрел профессор. «Мы злоупотребляем системой. Пациенты очень хотят попасть к специалисту, не хотят идти к семейному врачу. При этом они генерируют очереди, где их не должно быть. Людей нужно просить быть более доброжелательными. Доверять семейному врачу, который компетентный для решения многих проблем, не давить на него каждый раз просьбой выписать направление», — пояснил Вярига.

Он уточнил, что большую проблему создают пациенты, которые записываются, но не приходят на прием. Не всегда удается оперативно найти им замену. Поэтому министр размышляет над тем, чтобы дисциплинировать пациентов деньгами, которые они бы потеряли, если бы без уважительной причины не пришли к врачу: «Деньги резервируются во время регистрации, и если человек без оправдательной причины не приходит к специалисту, деньги не возвращаются. Мы рассматриваем разные варианты».

Раком в Литве болеют около 100 000 человек — это население пятого по величине города Паневежиса. Ежегодно этот диагноз ставится почти 18 000 человек (все население Кретинги). Руководители клиник говорят, что стараются, чтобы онкологические больные получили помощь в течение недели или двух, но больные говорят, что приходится ждать по несколько месяцев.

Некоторые интернет-комментаторы осуждают министра здравоохранения, так как, по их мнению, он вместо того, чтобы сокращать очереди к специалистам, занимается менее важными вопросами, такими как запрет на распитие алкогольных напитков в театрах. Но министр уверяет, что много политиков уже до него говорили о борьбе с алкоголизмом и курением, поэтому он только превращает их слова в действия.