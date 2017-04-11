Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву
Москва, 11 апреля, 2017, 17:15 — ИА Регнум.
thierry ehrmann
Рекс Тиллерсон
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает телеканал RT.
Сообщается, что самолет Тиллерсона приземлился в столичном аэропорту «Внуково» в 16:38 по московскому времени.
Это первый визит Тиллерсона в Россию в качестве государственного секретаря.
Ранее министерство иностранных дел России заявило, что рассчитывает на конструктивные переговоры с государственным секретарем США для снижения напряженности в российско-американских отношениях.