Москва, 11 апреля, 2017, 17:15 — ИА Регнум.



thierry ehrmann Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что самолет Тиллерсона приземлился в столичном аэропорту «Внуково» в 16:38 по московскому времени.

Это первый визит Тиллерсона в Россию в качестве государственного секретаря.

Ранее министерство иностранных дел России заявило, что рассчитывает на конструктивные переговоры с государственным секретарем США для снижения напряженности в российско-американских отношениях.