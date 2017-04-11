Оренбург, 11 апреля, 2017, 17:10 — ИА Регнум.



Пресс-служба администрации Оренбурга Подтопленные подворья

В пригороде Оренбурга наводнение: подтоплено 300 придомовых территорий, где проживает 618 человек. Проведено временное отселение 255 человек из них 32 ребенка, 24 инвалида, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В пунктах временного размещения находятся 31 человек, из них 16 детей, остальные жители, чьи дома оказались подтопленными, размещены у родственников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, занятия в школьных и дошкольных учреждениях в селе Краснохолм отменены.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, силы полиции работают в усиленном режиме. В настоящее время в охране общественного порядка задействовано более 30 полицейских, которые принимают необходимые меры по охране общественного порядка и недопущению фактов мародёрства. В местах временного расселения граждан выставлены посты из числа сотрудников полиции и Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено. Также оказывается содействие в организации доставки питания гражданам, не пожелавшим покидать свои дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 11 апреля в связи с обильным снеготаянием, высоким уровнем воды на реке Черная и затоплением территории села Краснохолм Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Проведена авиаразведка. В 12:00 местного времени (10:00 мск) для усиления сил и средств в село выдвинулась группировка с Волжского спасательного центра (100 человек, 23 единицы техники, 10 плавсредств).