Махачкала, 11 апреля, 2017, 17:41 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

Учреждения летнего оздоровительного отдыха детей в Дагестане все еще не готовы к открытию сезона. Главный санитарный врач Дагестана Элеонора Омариева оценила подготовку лагерей и баз отдыха к летнему сезону как неудовлетворительную, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«Ранее ко всем учреждениям отдыха региона ведомством были направлены планы-задания, предусматривающие проведение восьми тысяч мероприятий по улучшению санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния летних оздоровительных учреждений, однако меры для исполнения планов-заданий Роспотребнадзора не принимаются. Ежегодно поздние подготовительные ремонтные работы становятся основной проблемой для своевременного открытия учреждений к летней оздоровительной кампании», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также не определена дата открытия летнего сезона, отсутствует реестр летних оздоровительных учреждений, прошедших конкурсные торги для организации отдыха и оздоровления в Республике Дагестан в 2017 году.

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Напомним, что по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года, в республике функционировали 120 лагерей и баз отдыха, в которых отдохнули более 50 тысяч детей.

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