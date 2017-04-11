Минусинск, Красноярский край, 11 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности мужчину, разлившего нефтепродукты в реку Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 апреля, в администрации города Минусинска.

Василий Суриков. Енисей у Красноярска. 1909

Им оказался 38-летний житель города Абакана (Хакасия). Он съехал в водоем на неисправном грузовом автомобиле. Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов.

По информации МО МВД России «Минусинский», в отношении подозреваемого составлен административный протокол по статье 8.13 КоАП «Нарушение правил охраны водных объектов». Мужчине грозит административный штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Напомним, вечером 9 апреля в районе села Топольки был обнаружен слив химических веществ (предположительно дизельное топливо) в протоку реки Енисей. Площадь пятна с загрязняющими веществами составила 10 000 м2. С учетом движения воды возникла опасность прохождения пятна через территорию города Минусинска.

Чтобы уменьшить скорость течения, работники МУП «Минусинское городское хозяйство» закрыли шлюзы в районе дач «Берег Енисея». В Минусинск приехали специалисты из Дивногорска для ограждения поверхности реки бонами для сбора нефтепродуктов и последующего обезвреживания с использованием реагентов. Правительство Красноярского края направило на место происшествия комиссию для оценки ущерба экологии города и района.