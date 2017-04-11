Киев, 11 апреля, 2017, 16:57 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Управленец

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил в своем Twitter-аккаунте пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Президент Порошенко провёл телефонные консультации с госсекретарём США Тиллерсоном», — пишет Цеголко.

Какие-либо подробности разговора он не привел.

Ранее Порошенко заявил, что вполне доволен ходом налаживания диалога с новой администрацией США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня госсекретарь Тиллерсон должен прибыть в Москву с официальным визитом. Переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств будут проходить на фоне очередного обострения российско-американских отношений.

Дело в том, что США с подачи так называемой сирийской вооруженной оппозиции обвинили власти Сирии в химической атаки в провинции Идлиб, в результате которой якобы погибли более 80 человек. Каких-либо вменяемых доказательств этому до сих пор не представлено.

Тем не менее США произвели ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», заявив, что именно с этой авиабазы якобы вылетали самолеты, чтобы произвести химическую атаку в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии.