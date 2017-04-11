Магас, 11 апреля, 2017, 16:53 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

Похищение людей противоречит нормам ислама. Необходимо искоренить в обществе традиции, которые противоречат законам и правилам, установленным обычаями ингушей, так как в результате умыкания невест происходят трагедии, а иногда и гибель людей.

Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании с участием прокурора, руководителей МВД, Совбеза, сотрудниками правоохранительных органов и главами администраций. Речь шла об инциденте, произошедшем 8 апреля в сельском поселении Кантышево, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе главы республики. Главу региона поддержал и известный религиозный деятель Магомед-хаджи Албогачиев: «Украсть невесту является харамом с точки зрения ислама».

Как установлено, 8 апреля молодой человек В. Евлоев проник в домовладение жительницы Т. Полонкоевой по улице Балкарской и похитил ее. Вместе с ним были восемь «кунаков влюбленного джигита». Во время похищения были причинены значительные телесные повреждения матери и брату Полонкоевой, которым пришлось даже обращаться за помощью в больницу города Назрань.

По данным правоохранителей, это похищение было уже третьим по счету. Ранее — в октябре 2016 года и марте 2017 года — злоумышленник уже предпринимал попытки похитить девушку с целью вступления в брак.

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В итоге таких необдуманных действий жениха оказались в ситуации конфликта два тейпа. Глава Ингушетии высказал возмущение по поводу действий похитителя и его сообщников, а также сотрудников полиции, которые до сих пор не смогли их задержать. «Почему ни в одной сводке МВД по РИ не проходит данный случай, когда люди врываются в чужое домовладение и похищают девушку, при этом нанося побои ее родственникам?» — возмутился Евкуров.

Он также потребовал предпринять самые решительные действия по задержанию виновников, при этом отметив, что все мероприятия должны быть проведены в рамках закона, но «с применением самых жестких мер».

Отметим, чтобы предотвратить разрастание конфликта, к разрешению ситуации привлечены представители Управления по делам религии, Совета тейпов при главе региона, тейпа Евлоевых, главы Назрановского муниципального района и села Кантышево, общественность и религиозные деятели.

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В Ингушетии обсудили меры борьбы с кражами невест

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии вопрос кражи невест — болезненная тема. Он неоднократно поднимался в последние годы, в том числе религиозными и политическими деятелями. В 2013 году после трагедии в городе Назрани, когда похищение невесты закончилось перестрелкой, в результате которой от полученных ранений скончались три человека, была созвана конференция мусульман республики, на которой было принято постановление, объявляющее практику похищения женщины с целью вступления в брак категорически недопустимой формой создания семьи в ингушском обществе.

Кроме того, были назначены штрафные санкции в отношении лица, совершающего похищение женщины с целью вступления в брак и в отношении его подельников. Так, жениху, похитившему невесту, полагалось выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а его подельникам и религиозным деятелям, пытавшимся провести акт примирения и бракосочетания до уплаты указанного штрафа — по 100 тысяч рублей.

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Ранее, в 2004 году, парламентарии республики, напротив, предлагали узаконить умыкание невест на государственном уровне. Депутаты предлагали обратиться в Госдуму РФ с предложением о внесении поправок в статью 126 УК РФ, разграничивающих наказание за похищение человека и похищение с целью вступления в брак.

По мнению парламентариев, в соответствии с новым вариантом закона похититель не должен привлекаться к ответственности в случае добровольного освобождения похищенного. Что касается конкретно кражи с целью вступления в брак, то наказание предлагалось отменять, если похищенная соглашалась на брак с похитителем. Ну, а в случае умыкания девушки без ее согласия похититель, по замыслу ингушских депутатов, должен был наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

В этом вопросе нынешний глава Ингушетии всегда сохранял свою твердую позицию: похищение невесты — это преступление, которое классифицируется в УК РФ статьей «Похищение человека». По мнению Евкурова, это вовсе не национальная традиция, а «неблагородное, недостойное действие, требующее самого большого общественного порицания».