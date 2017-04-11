Багдад, 11 апреля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли большую часть территории в Ираке, которая находилась под их контролем с 2014 года, заявил представитель командования объединенных сил бригадный генерал Яхья Расул, 11 апреля сообщает Reuters.

U.S. Marine Corps Война в Ираке

Ранее боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось взять под контроль около 40% территории Ирака, в настоящий момент террористы контролируют 6,8% территории страны, заявил Расул.

Исламистские радикалы все еще контролируют иракские города Эль-Кайм, Талль-Афар и Хоижа. В Мосуле продолжается операция по ликвидации террористов.

Напомним, операция по освобождению Мосула началась ещё в октябре 2016 года и продолжается до сих пор. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают западную часть города и ведут ожесточенные бои с силами коалиции.

Сражения в западном Мосуле будут носить ожесточенный характер, но террористам некуда бежать, заявил официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Джон Дорриан.

«Не упускайте из виду тот факт, что, несмотря на то, что борьба будет очень трудной, враг полностью окружен. Они никуда не денутся», — заявил Дорриан.