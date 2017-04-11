Душанбе, 11 апреля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки доллар в Таджикистане вырос на 20 пунктов, перешагнув психологическую отметку в 9 сомони (национальная валюта Таджикистана) за$1 при том, что еще накануне курс нацвалюты по отношению к доллару в банковских отделах обмена валюты составлял 8,82 сомони. Об этом сегодня, 11 апреля, пишут местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Таким образом, за сутки доллар подорожал на 2,2%. Однако, как отмечает ИА «Азия-Плюс», даже по такому курсу иностранную валюту купить сложно — банки ссылаются на отсутствие ее в наличии.

ИА «Авеста» подчеркивает, что в стране действует ограничение на продажу инвалюты: не более $200 в одни руки при предъявлении паспорта.

Однако на черном рынке приобрести доллары не составит труда, там он есть, но его курс очень завышен и на сегодня составляет порядка 9,5 сомони (61,5 рублей) за $1.

Постоянный рост курса доллара и повышение его дефицита в коммерческих банках наблюдается в стране с середины февраля. Национальный банк Таджикистана (НБТ) назвал виновными в сложившейся ситуации валютных спекулянтов. В связи с этим финансовым организациям поручено за счет собственных резервов и покупаемой у населения валюты наладить продажу доллара.

Кроме того, регулятор распорядился не продавать наличные доллары постоянным клиентам, регулярно покупающим валюту для ее перепродажи по завышенному курсу, регистрировать этих лиц и применять к ним некие «необходимые меры».

Тем временем официальный курс валют, установленный НБТ на 11 апреля, составляет: $1 — 8,44 сомони, 1 евро — 8,94 сомони, рубль же равен 0,15 сомони.