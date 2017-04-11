Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2017, 16:37 — ИА Регнум.

На Дону ожидается резкое изменение погоды. Предстоящие в ближайшие два дня в Ростовской области заморозки могут погубить урожай. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России 11 апреля.

Donland.ru Урожай

Синоптики сообщают, что ночью и утром 12 и 13 апреля местами по северу Донского региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Так, температура воздуха понизится до 1−3 градусов мороза.

Это может повредить сельскохозяйственные культуры, цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.

Напомним, в 2017 году Ростовская область от прошлогодних рекордов по сбору урожая отступать не собирается. Для этого площади посевов были увеличены. В планах земледельцев — вырастить 9 млн тонн зерна, 589 тыс. тонн сахарной свеклы, 350 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году Ростовская область, несмотря на капризы природы, побила исторический рекорд. Хлеборобы намолотили более 11,7 млн тонн зерна.