Псков, 11 апреля, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Межведомственный план профилактических мероприятий по сокращению смертности от самоубийств представил сегодня, 11 апреля, на заседании администрации Псковской области председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, план составлен на основе сведений, предоставленных областными управлениями образования, социальной защиты населения, комитетом по труду и занятости, региональными управлениями МЧС и МВД.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

По словам Потапова, совместно с Федеральным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского прорабатывается перечень мероприятий, которые будут проведены в медицинских и социальных учреждениях области.

Так, предусмотрено обучить медицинский персонал (в первую очередь, первичного звена) ранней диагностике депрессивных состояний и тактике ведения таких пациентов.

Также запланиовано несколько акций с участием Центра медицинской профилактики и образовательных учреждений по ранней диагностике суицидального поведения среди подростков. Игорь Потапов сообщил, что продолжается диспансерное наблюдение пациентов, склонных к суицидам.

Особая роль в профилактике суицидов отводится социальным участковым работникам, участковым полицейским, управляющим компаниям, образовательным учреждениям. В настоящее время в регионе выявляют граждан, подверженных различным отклонениям и составляют на основе этих данных социальные паспорта в каждом муниципальном образовании.

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В настоящее время по смертности от суицидов Псковская область занимает 7-е место в Северо-Западном федеральном округе. Число самоубийств снижается (на 13% против 8% в целом по СЗФО), при этом положительная динамика отмечается в крупных городах региона: Пскове и Великих Луках.