Москва, 12 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум.



Mahmoud Hosseini Хадия Халаф Аббас

Сегодня, 12 апреля, на заседании Совфеда выступит председатель Народного совета (парламента) Сирии Хадия Халаф Аббас, сообщает ИА REGNUM.

В рамках своего официального визита в Россию с 11 по 14 апреля Аббас намерена провести ряд двусторонних встреч с руководством Федерального Собрания РФ.

Российские парламентарии неоднократно подчеркивали важность диалога между двумя странами. Так, в конце 2016 года Сирию посетила совместная делегация Совфеда и депутатов Европарламента. Депутаты Госдумы также за последнее время несколько раз посещали САР. В конце марта 2017 года состоялся совместный визит в Сирию представителей Госдумы и членов ПАСЕ, включая ее председателя Педро Аграмунта.

Кроме того, как ожидается, на заседании сенаторы обсудят проект заявления в связи с ракетными обстрелами аэродрома в Сирии. В документе сенаторы рассматривают действия США в отношении Сирии как «акт агрессии против суверенного государства», который не должен остаться без жесткой оценки международного сообщества. В Совфеде глубоко возмущены и разочарованы ракетным ударом американских войск по сирийской авиабазе, парламентарии считают, что эти действия стали «ударом по мирному процессу, по переговорам в Женеве и Астане».

Ранее 7 апреля Госдума приняла обращение к парламентам мира, ПАСЕ, МПА, ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, где также осудила действия США.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе в сирийской провинции Холмс. Обстрел стал ответом США на предполагаемую химическую атаку в Идлибе.