Прощание с Евгением Евтушенко: фоторепортаж
Москва, 11 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов
С поэтом Евгением Евтушенко простились сегодня, 11 апреля, сотни москвичей на церемонии, прошедшей в Московском доме литератора. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евтушенко скончался в США, где он жил с 1991 г. Согласно его последней воле, он будет похоронен в Москве на кладбище в Переделкино.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Панихида по Евгению Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Панихида по Евгению Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Панихида по Евгению Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Кириенко на гражданской панихиде по Евгению Евтушенко
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Семья Евгения Евтушенко
Дарья Антонова ИА REGNUM
Портрет Евгения Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов