Москва, 11 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов

С поэтом Евгением Евтушенко простились сегодня, 11 апреля, сотни москвичей на церемонии, прошедшей в Московском доме литератора. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евтушенко скончался в США, где он жил с 1991 г. Согласно его последней воле, он будет похоронен в Москве на кладбище в Переделкино.

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по Евгению Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по Евгению Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по Евгению Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко на гражданской панихиде по Евгению Евтушенко

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья Евгения Евтушенко

Дарья Антонова ИА REGNUM Портрет Евгения Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов