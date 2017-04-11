Ярославль, 11 апреля, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Избирательной комиссии Ярославской области принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Ярославской областной думы по избирательному округу № 9. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Ярославской области Ярославский облизбирком

Решение о дополнительных выборах не принималось достаточно долго. Председатель Избирательной комиссии Ярославской области объяснил это тем, что решался вопрос с финансированием дополнительных выборов. В итоге данный вопрос был решен, на довыборы выделено 6 миллионов рублей, и комиссия приняла решение о назначении выборов на 16 июля

«У нас был временной коридор до 3 сентября, в связи с тем, что депутат, избранный на довыборах должен исполнять свои полномочия, по закону не меньше года, в итоге мы остановились на 16 июля», — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.

«Единая Россия» уже подготовилась к довыборам, объявив праймериз на 9 округ. Внутрипартийное предварительное голосование «единороссов» пройдет 28 мая, одновременно с праймериз по выборам депутатов муниципалитета. На 9 округ уже заявилось 6 кандидатов :

Василий Балашов — сотрудник ООО «Партнер-Финанс», член Избирательной комиссии Ярославской области предыдущего созыва, член партии «Единая Россия»;

Павел Дыбин — заместитель председателя муниципалитета Ярославля, председатель фракции «Единой России» в городском муниципалитете, член партии «Единая Россия»;

Олег Дотлов — руководитель проектов ООО «Автошкола «Вираж», член партии «Единая Россия»;

Григорий Моднов — временно не работающий, в 2013—2015 гг. — помощник депутата муниципалитета Ярославля Игоря Блохина, беспартийный;

Дмитрий Петровский — врач-онколог ГБУЗ ЯО «Клиническая Онкологическая больница», доктор медицинских наук, в 2016 году принимал участие в праймериз по выборам депутатов Госдумы, но проиграл их, после чего баллотировался в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость», которая не прошла в федеральный парламент, беспартийный.

Илья Тедеев — исполнительный директор ООО «СК «Прогресс», в 2012—2015 — помощник председателя фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолия Каширина, член партии «Единая Россия», в 2015—2016 — помощник депутата Ярославской областной думы Ильи Осипова.

Каких кандидатов на эти долвыборы выдвинут другие партии, пока неизвестно. Кресло депутата от одномандатного избирательного округа № 9 стало вакантным после того, как депутат Илья Осипов был избран в Государственную Думу Российской Федерации. При этом округ не остался без депутата, в Ярославской ободуме его сейчас представляют фактически три депутата — член «Единой России» Василий Бобков, член КПРФ Елена Кузнецова, избранные по территориальной группе № 9 партийных списков своих партий, и лидер Ярославского «ПАРНАСа» Василий Цепенда.

Ряд экспертов полагают, что борьба за кресло депутата в 9 округе будет серьезной, а сами выборы станут своего рода тренировкой для партий перед осенними выборами в муниципалитет Ярославля и губернатора Ярославской области.