Москва, 12 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, уточняющий избирательное законодательство, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Члены Совфеда Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму законопроект, который, в частности, предполагает изменение принципа определения даты президентских выборов. На сегодня выборы президента должны проходить во второе воскресенье марта — в 2018 году это 11 марта. Если же этот день окажется рабочим из-за предшествующих праздников (например, 8 марта), то выборы автоматически должны переноситься на первое воскресенье марта. Именно поэтому в 2012 году президента избрали 4 марта, а не 11-го.

В пакете поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта, день, когда состоялось воссоединение Крыма с РФ.

Кроме того, сенаторы предлагают отменить открепительные удостоверения, запретить выбраковку подписей из-за того, что избиратели указали неполный домашний адрес, разрешить партиям направлять наблюдателей на участки без предварительного уведомления.

Законопроектом также предусматривается возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования, что является «дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса».

Кроме того, в соответствии с правовой позицией КС, упрощаются требования к сведениям об адресе места жительства избирателя, внесенным в подписной лист. Так, адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в законе об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.

По мнению сенаторов, принятие «позволит обеспечить проведение избирательной кампании по выборам президента России в 2018 году в полном соответствии с требованиями законодательства о выборах и референдумах, а также обеспечить наиболее благоприятные условия для реализации избирательных прав всех участников избирательного процесса».

Ранее правительственная комиссия по законодательству дала положительный отзыв на инициативу членов Совфеда.