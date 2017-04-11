Кишинёв, 11 апреля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Центральный суд столицы Молдавии Кишинева по запросу прокуратуры арестовал на 30 суток восьмерых задержанных по подозрению в подготовке покушения на лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе судебного заседания впервые были обнародованы имена задержанных.

Vlad Plahotniuc Владимир Плахотнюк

Среди них — заместитель председателя фонда помощи ветеранам спорта IFAVIS Валерий Заболотный, возглавляющий также Молдавско-болгарскую ассоциацию сотрудничества.

По информации молдавских СМИ, заказчиком покушения молдавские правоохранительные органы считают проживающего в Москве предпринимателя Григория Карамалака, который является председателем IFAVIS и ранее был объявлен молдавскими властями в розыск по линии Интерпола. В прокуратуре Молдавии эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, 7 апреля министерство внутренних дел Украины сообщило о предотвращении заказного убийства Владимира Плахотнюка. Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в результате совместной спецоперации правоохранителей Молдавии и Украины в Кишиневе и Киеве были задержаны организаторы и исполнители якобы готовившегося убийства.

Замглавы молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок сообщил, что «в преступную группировку входили 17 человек, восемь из которых были задержаны в Молдавии, еще девять — на Украине». «Заказчиками убийства являются двое граждан Республики Молдова, один из которых находится в Москве и является криминальным авторитетом, известным в Молдавии и в России», — заявил прокурор.

В Погранслужбе Украины заявили, что реализацию покушения на Плахотнюка курировали «представители спецслужб России». Там также сообщили, что операцией по предотвращению покушения с украинской стороны руководил лично Петр Порошенко.