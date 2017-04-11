Тольятти, Самарская область, 11 апреля, 2017, 16:15 — ИА Регнум.



Пресс-служба АВТОВАЗа Лада 4x4

11 апреля 2017 года на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти начался выпуск юбилейной версии легендарного внедорожника Lada 4×4. Выпуск модели приурочен к празднованию сорокалетнего юбилея этого авто.

Новая комплектация «Нивы» получила имя «40th Anniversary». Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 1977 экземпляров, что напоминает о годе старта производства. Отличительные черты специальной версии — измененные элементы экстерьера и интерьера. Никаких новшеств в плане силовых агрегатов, стиля или подвески ожидать не стоит.

В числе изменений заявлены оригинальные цвета кузова:

бежевый;

красный;

белый;

терракотовый;

серо-синий;

камуфляж.

Кроме новых цветов спец. версию будут отличать шильдики на кузове, окраска бамперов, гармонирующая с основным цветом автомобиля, новые диски колес.

В интерьере будут применены элементы из экокожи, кожаная оплетка руля и обновленная панель приборов.

Пресс-служба АВТОВАЗа Руль Лады 4х4

Цены на юбилейную версию пока не объявлены. А появление автомобиля в салонах дилера ожидается в июне 2017 года. Именно на это время намечен ряд мероприятий, посвященных годовщине старта производства внедорожника в далеком 1977 году.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что Lada 4×4 составит конкуренцию другому российскому внедорожнику на рынке Казахстана. Речь идет о старте производства Chevrolet Niva в Кустанае.

Часть юбилейных автомобилей будет окрашена в камуфляж — впервые в заводских условиях. Пятнистая поверхность создана сочетанием трех цветов — светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных LADA 4×4 — в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий. LADA 4×4 в защитном окрасе оснащаются черными литыми дисками колес, а остальные юбилейные внедорожники — двухцветными черно-серебристыми дисками.

Особое исполнение LADA 4×4 подчёркивают такие элементы салона, как яркая красно-оранжевая «маска» комбинации приборов, оплетка руля из экокожи и накладки порога из нержавеющей стали. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений. Обивка сидений — из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой.

Непременный атрибут специальной серии — это оригинальные таблички на передних крыльях, двери задка и крышке «бардачка». Причем на салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 — эта цифра означает год начала производства LADA 4×4 и количество машин в ограниченной серии.

Планируется, что LADA 4×4 в юбилейной комплектации появятся у дилеров в июне.