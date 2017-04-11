Сантьяго, 11 апреля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Чилийские студенты 11 апреля возвращаются на улицы в нескольких городах страны в знак протеста против реформы образования, сообщает канал TeleSur.

Ted Eytan Протест

В своем призыве молодые люди требуют положить конец в Чили тотальной коммерциализации высшего образования, вернуть право на бесплатное образование, списать задолженности по образовательным кредитам, а также перевести в государственные учебные заведения студентов из закрытых или близких к закрытию университетов.

«Сегодня реформа образования не несет ответственности ни за экономический кризис в стране, ни за почти 1 миллион студентов, выплачивающих образовательные кредиты, поэтому должно быть обеспечена хотя бы возможность учиться бесплатно», — заявил представитель Конфедерации чилийских студентов Даниэль Андраде.

Между тем, пресс-секретарь Национального координатора по вопросам учеников в системе среднего образования Франциска Флорес заявила, что государство должно заботиться и о средних школах.

«Существует необходимость, чтобы государство взяло на себя ответственность за свои школы и обеспечило образовательный процесс без различного рода дискриминаций. Мы приглашаем всех выйти на улицу 11 апреля, особенно наших учениц женского пола, так как они в наибольшей степени исключаются из образовательной модели», — заявила Флорес.

Таким образом, представители других организаций и общественных движений, таких как Национальный координатор по вопросам учеников в системе среднего образования, Коллегия учителей и другие, в отличие от предыдущих лет, присоединятся к акциям протеста студентов на почве совпадения интересов в рамках образовательного вопроса.

Напомним, власти Чили в 2014 году применили слезоточивый газ и дубинки для разгона многотысячной акции протеста учителей, учеников, студентов и других работников образования, переросшей в массовые беспорядки.