Ярославль, 11 апреля, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Ярославле Красноперекопский районный суд восстановил в должности первого из пяти незаконно уволенных инвалидов и обязал выплатить женщине компенсацию за два месяца вынужденного прогула. Остальные четверо уволенных ждут своей очереди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Яроблдумы Елена Кузнецова.

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В поселке Волга Некоузкого района из ООО «Межотраслевой центр организации работ» уволили 5 работников, которые были инвалидами. Им дали заранее заполненные документы, якобы о переводе из предприятия МЦОР в ООО «Меридиан». Но, как выяснилось позже, это были заявления об увольнении и приеме на работу в другое предприятие. Уволенные пожаловались депутату областной думы Елене Кузнецовой, а та направила запрос в прокуратуру.

По результатам прокурорской проверки был сформирован общий гражданский иск, который и рассматривался в суде Красноперекопского района Ярославля. Но суд разбил его на пять индивидуальных исков. Первым рассматривался иск Светланы Курбатовой, вслед за ним пойдут иски остальных четверых сотрудников. С большой долей вероятности можно сказать, что решения суда буду аналогичны первому.