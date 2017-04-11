Вашингтон, 11 апреля, 2017, 15:50 — ИА Регнум.



Pixabay.com Марс

В составе марсианской атмосферы присутствуют не только водород, азот и диоксид углерода, но и своего рода потоки из ионов металлов. Соответствующее исследование специалистов НАСА опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Как рассказал Джозеф Гребовски из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, зонду MAVEN, отправленному к красной планете в 2013 году, удалось впервые зафиксировать постоянное присутствие ионов металлов за пределами Земли — в ионосфере другой планеты.

Дело в том, что ионы металлов сохраняются в атмосфере длительное время, они переносятся на большие расстояния, испытывая влияние электрических полей и воздушных потоков. Благодаря этому с их помощью отслеживают перемещения воздушных масс в ионосфере, пояснил ученый.

Космический аппарат MAVEN был запущен к Марсу, чтобы выяснить причину исчезновения марсианской атмосферы. Планетологи считают, что примерно 4 млрд лет назад Марс напоминал Землю — плотная атмосфера делала его климат довольно мягким, что в сочетании с присутствием воды делало планету потенциально пригодной для возникновения жизни.

Однако спустя миллиард лет планета стала пустыней — атмосфера рассеялась, вода испарилась или, замерзнув, скрылась под песками. Предположительно, катаклизм произошел из-за отсутствия или исчезновения у Марса собственного магнитного поля.

Прибывший к Марсу зонд передал на землю данные о том, что в верхних слоях атмосферы Марса присутствуют странные следы металлов и пыли. Их источником ученые считают микрометеориты, которые постоянно сгорают в марсианской атмосфере.

Содержащиеся в них металлы при этом ионизируются и надолго остаются в ионосфере Марса. Предположительно, подобные процессы должны быть свойственны и другим планетам. Этот факт необходимо учитывать разработчикам спускаемых аппаратов, ведь присутствие в атмосфере металлов может нарушить их связь с Землей или другими аппаратами, оставшимися на орбите.

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