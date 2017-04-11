Москва, 11 апреля, 2017, 16:10 — ИА Регнум.

Как сообщает корпоративное издание Вести КАМАЗа, по 15 позициям компонентов для нвого рядного мотора КАМАЗ задание выполнено в марте и апреле 2017 года. Сам мотор должен стартовать в опытном производстве летом этого года.

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Рядный шестицилиндровый двигатель производства КАМАЗ (проект «Тибет»), которым будут оснащаться грузовики из Набережных Челнов, это совершенно новый мотор, разрабатываемый специалистами КАМАЗа и фирмы Liebherr. На сегодняшний день в моторной гамме производителя присутствуют только V-образные двигатели собственного производства и рядные моторы Daimler OM 457, Cummins.

Ранее ИА REGNUM писало о старте монтажа линии по выпуску новой «рядной шестерки». И вот теперь можно говорить о том, что кузнечное подразделение завода уже выпустило ряд деталей для Р6, которые будут использоваться в сборке пилотной партии.

Одной из технологически сложных деталей считается коленчатый вал, выпущенный в количестве 450 штук. Тут стоит добавить, что кузнечный завод КАМАЗ выпускает компоненты для моторов Фольксваген, которым оснащаются автомобили для рынка России.

Если говорить о предполагаемой доли импортных комплектующих в новом рядном двигателе КАМАЗ, то это около 25%. При всем желании нельзя отказаться от импорта топливной аппаратуры, аналогов которой в нашей стране просто нет. В числе прочего импорта оказались распредвал и турбокомпрессор.

Чтобы снизить зависимость от возможных санкций, КАМАЗ провел ряд переговоров с китайскими поставщиками по некоторым позициям. Результаты встреч пока не разглашаются.

Что касается технических показателей мотора Р6, то заявленная мощность составит 750 л.с., что на 250 л.с. больше чем у существующего камазовского мотора. Межсервисный интервал будет равен 150 000 километрам. Цифры ходимости равны 1,5 миллионам километров, что на 500 000 выше аналогов конкурентов и партнеров — Mercedesи Cummins.

Ожидается, что монтаж линии по выпуску новых моторов закончится в этом году. До конца 2017 года планируется выпустить опытно-промышленную партию в 200 штук. Эти моторы, агрегатируемые с автоматическими и ручными трансмиссиями, пройдут серию ходовых и дорожных испытаний.