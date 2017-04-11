Брэд Питт снимется в фантастическом фильме «К звездам»
Вашингтон, 11 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум.
Брэд Питт снимется в новом фантастическом фильме Джеймса Грея «К звездам» (Ad Astra), об этом режиссер рассказал в интервью изданию Collider.
Последние года Джеймс Грей постоянно расширяет рамки своей работы, от криминальной драмы «Роковая страсть» до исторического боевика «Затерянный город Z». Следующим фильмом режиссера станет фантастический фильм. Вместе с Этаном Россом они придумали историю про инженера, который страдает небольшим аутизмом. Его отец около 20 лет назад не вернулся из путешествия к Нептуну, куда он направился в поисках внеземного разума. Теперь его сын, став взрослым, собирается отправиться в путешествие по солнечной системе, чтобы найти своего отца и узнать, почему у того не вышло выполнить свою миссию.
Джеймс Грей пошутил в интервью, что немного в ужасе от того, какую работу ему предстоит провернуть.
«Да, да, да. Я в ужасе от него. Научно-фантастический жанр настолько сложен, в нем есть элементы фантазии, как правило, связанные, а также есть научно-фантастические элементы. То, что я пытаюсь сделать — это наиболее реалистично показать космические путешествия», — сказал режиссер.
Также Джеймс Грей сообщил, что съемки фильма начнутся ориентировочно 17 июля 2017 года.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт осунулся и выглядит очень худым, фотографы поймали его входящим в творческую студию, где, по имеющейся информации, актер занимается созданием какой-то скульптуры под руководством его приятеля, художника Томаса Хаусиго.