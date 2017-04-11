Вашингтон, 11 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум.

Брэд Питт снимется в новом фантастическом фильме Джеймса Грея «К звездам» (Ad Astra), об этом режиссер рассказал в интервью изданию Collider.

Georges Biard Брэд Питт

Последние года Джеймс Грей постоянно расширяет рамки своей работы, от криминальной драмы «Роковая страсть» до исторического боевика «Затерянный город Z». Следующим фильмом режиссера станет фантастический фильм. Вместе с Этаном Россом они придумали историю про инженера, который страдает небольшим аутизмом. Его отец около 20 лет назад не вернулся из путешествия к Нептуну, куда он направился в поисках внеземного разума. Теперь его сын, став взрослым, собирается отправиться в путешествие по солнечной системе, чтобы найти своего отца и узнать, почему у того не вышло выполнить свою миссию.

Джеймс Грей пошутил в интервью, что немного в ужасе от того, какую работу ему предстоит провернуть.

«Да, да, да. Я в ужасе от него. Научно-фантастический жанр настолько сложен, в нем есть элементы фантазии, как правило, связанные, а также есть научно-фантастические элементы. То, что я пытаюсь сделать — это наиболее реалистично показать космические путешествия», — сказал режиссер.

Также Джеймс Грей сообщил, что съемки фильма начнутся ориентировочно 17 июля 2017 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт осунулся и выглядит очень худым, фотографы поймали его входящим в творческую студию, где, по имеющейся информации, актер занимается созданием какой-то скульптуры под руководством его приятеля, художника Томаса Хаусиго.