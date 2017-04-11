Симферополь, 11 апреля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. 517 крымских гостиниц, незаконно сбрасывающих стоки, уже отключили от канализационных систем. Об этом 11 апреля заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов, передает «Новый день».

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализационно-насосная станция

«По состоянию на 11 апреля в Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Евпатории произведено 517 отключений. То есть, отключена четвертая часть из 2 тысяч таких абонентов», — заявил Карпов.

По его словам, процесс тормозит временное отсутствие в Крыму владельцев гостиниц, работающих только в высокий сезон. «На первомайские праздники мы ждем приезда владельцев гостиниц, закрытых на зиму. И продолжим работу», — уточнил он.

В феврале министерство ЖКХ Крыма сообщило о том, что более чем 2 тыс. крымских отелей сбрасывают отработанные воды прямо в море или другие водные объекты. Кроме того, было выявлено 18 тыс. объектов с негерметичными септиками, не отвечающими санитарным нормам. Как указывал заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев, сточные воды в море сбрасывают в основном владельцы мини-гостиниц.

На устранение нарушений первой и второй группе нарушителей дали неделю и два месяца соответственно, однако глава Крыма Сергей Аксенов призвал отнестись к решению проблемы «индивидуально» — среди тех, к кому есть претензии, могут быть многодетные семьи и ветераны, у которых может не быть возможности оплачивать работу спецтехники по вывозу отходов.