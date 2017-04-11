Киев, 11 апреля, 2017, 15:57 — ИА Регнум.

В 2017 году на Украине на базе Военной службы правопорядка министерства обороны будет создана Военная полиция. Это предоставит военным правоохранителям реальные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и в проведении досудебных расследований. Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины (МОУ), об этом 11 апреля заявил и.о. начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины — начальник Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) генерал-майор ВСУ Игорь Криштун, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он сообщил, что соответствующее законодательство уже анализируют эксперты министерства юстиции Украины. «Сейчас идет работа над проектом соответствующего Закона Украины. 21 марта 2017 законопроект направлен в министерство юстиции Украины для проведения правовой экспертизы, которая в настоящее время продолжается. Законопроектом в частности предложено урегулировать на законодательном уровне статус, полномочия, задачи и функции Военной полиции, полномочия ее личного состава при исполнении служебных обязанностей. Мы надеемся, что Верховная рада сможет рассмотреть этот вопрос уже в текущем году», — уточнил Криштун.

По его словам, Военная полиция станет важной составляющей в деятельности военных судов. «Сейчас органы Военной службы правопорядка имеют довольно ограниченные полномочия, которые предоставляют возможность заниматься преимущественно профилактикой правонарушений. Но есть некоторые дела, расследование которых требует военных знаний и компетенции. Это очень важно, с учетом привлечения Вооруженных сил к боевой деятельности. Вы знаете, что сейчас поднимается вопрос о необходимости возобновления деятельности военных судов. Военная полиция будет составляющей этой обновленной системы», — рассказал Криштун.

Он проинформировал, что в течение 2017 в ВСУ удалось значительно улучшить состояние воинской дисциплины и уменьшить на 23% количество правонарушений с участием военнослужащих. «В течение 2017 года благодаря слаженной работе всех звеньев военного управления и подразделений Военной службы правопорядка удалось значительно повысить состояние дисциплины в Вооруженных силах Украины. В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в текущем году на 23 процента уменьшилось количество правонарушений и на 37 процентов сокращено количество небоевых безвозвратных потерь», — пояснил генерал-майор.

Он отметил, что усилия ВСП направлены, в первую очередь, на предупреждение правонарушений и проведение разъяснительной работы среди военнослужащих. Эффективным инструментом в поддержании воинской дисциплины и правопорядка стал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц», который был принят Верховной радой в марте 2017 года. В частности обновленное законодательство предусматривает применение к военным правонарушителям гибкой системы штрафов и других мер административной ответственности.

«Еще одним важным направлением работы ВСП является предупреждение незаконного вывоза из района АТО оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С этой целью Службой правопорядка совместно с органами Национальной полиции проводится профилактическая работа на блокпостах, вокзалах, поездах и почтовых отделениях. По данным ВСП правоохранительными органами в этом году начато 65 уголовных производств за такие правонарушения», — говорится в материале пресс-службы МОУ. Криштун также проинформировал, что Военная служба правопорядка помогает командирам в профилактике случаев употребления военнослужащими алкоголя. Количество таких случаев и связанных с ними правонарушений значительно сокращены в частности благодаря изменениям в законодательстве, которые усилили ответственность солдат.

В свою очередь, 11 апреля спикер минобороны Украины Максим Праута заявил, что военное ведомство подало более 20 проектов нормативно-правовых актов в рамках реформирования МОУ и ВСУ. В частности предусматривается ввод новых воинских званий и изменение закона о мобилизации.

«Разработан проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих, который предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ», — уточнил Праута.

По его словам, в новом проекте закона о мобилизации пересмотрены основания для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва.

Праута отметил, что в селе Михайловка Николаевской области Минобороны планирует построить военный лагерный городок на 11 казарм. На эти цели заложен 353 млн гривен (13 млн долл.). «С целью создания надлежащих условий для размещения и проведения боевой учебы личного состава ВСУ в 235-м межведомственном центре подготовки подразделений на полигоне Широкий Лан министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ принято решение построить в селе Михайловка Николаевской области новый современный лагерный городок», — сказал он.

Напомним, в марте 2017 года украинский парламент принял во втором чтении и в целом текст законопроекта #2504а-д «Про Единый государственный реестр военнообязанных». Данный законопроект был инициирован еще экс-премьер-министром Арсением Яценюком в августе 2015 года. Проект закона претерпел много изменений. Наиболее резонансные моменты, включая перечень персональных данных призывников, где фиксировалось место работы и случаи выездов и въездов за границу, были убраны из текста. Основными заданиями реестра, описанными в законе, являются ведение учета военнообязанных украинцев; планирование и выполнение мероприятий по мобилизации, призыву на срочную и принятию на контрактную службу; информирование уволенных военнослужащих, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военных.