Калуга, 11 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Портрет президента России Владимира Путина, который в оригинальной технике «алмазная мозаика» выполнила 14-летняя калужанка Александра Буилэ, стал украшением XXII областной выставки прикладного и технического творчества воспитанников интернатных учреждений и детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которая открылась сегодня, 11 апреля, в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Фото Георгия Орлова

По информации регионального министерства образования и науки, выступившим организатором мероприятия, более 500 оригинальных работ представлены в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора области. В 10 номинациях представлены швейные изделия, куклы и игрушки, резьба по дереву, токарные работы, плетение, вязание, ткачество, бисероплетение, техническое моделирование и конструирование.

Как отметили в министерстве, выставка проводится в целях развития творческих способностей детей и стимулирования их интереса к занятиям народными промыслами и техническим творчеством. Экспонаты исполнены детьми и подростками из 15 интернантых учреждений и трех детских домов области, а также воспитанниками приюта «Мечта».

Победители выставки будут награждены дипломами и ценными подарками, а лучший из лучших будет номинирован на премию поддержки талантливой молодежи в рамках программы «Образование в 2017 году».

Выставка детских работ продлится в Калуге по 15 апреля.