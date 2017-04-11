Багдад, 11 апреля, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Многие дети в Мосуле, где идет противостояние между правительственными войсками и террористами, страдают от голода, сообщает Reuters.

Voice of America Беженцы из Мосула

Число голодающих детей возросло за последнее время, большинство из них младше шести месяцев.

Это означает, что они родились во время боев за город.

«Обычно голод характерен для стран Африки, но не для таких стран», — утверждает детский врач Розанна Менегхетти.

В настоящее время количество зарегистрированных случаев недостаточно высоко, чтобы назвать ситуацию критической, тем не менее, имеющиеся данные достаточно красноречиво описывают сложившуюся в Мосуле ситуацию, где мирные граждане фактически находятся в заложниках у боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, вооруженные силы Ирака ведут борьбу за освобождения Мосула, последнего крупного города, удерживаемого террористами. Восточная часть Мосула уже освобождена, основные бои проходят в западной части, где террористы удерживают несколько районов, в том числе исторический центр города.