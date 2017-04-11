Москва, 11 апреля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предлагают на уровне закона закрепить право полиции на проведение осмотра не только для поиска наркотиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Эрнест Валеев и Василий Пискарев.

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В соответствии с поправками, сотрудники полиции получат право «осуществлять в границах территорий (на отдельных участках местности), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен».

При отказе гражданина подвергнуться личному осмотру или представить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать его проход и выезд транспортного средства с таких участков местности до снятия оцепления (блокирования).

Сейчас эти защитные меры предпринимаются в связи с принятыми регионами нормативными актами в рамках обязанностей полиции по борьбе с наркотиками.

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Как отмечают авторы, проектируемая норма с учетом опыта реализации положений закона о наркотических средствах и психотропных веществах распространяет и адаптирует к современным потребностям противодействия преступности имеющуюся практику, в том числе в отношении других объектов, являющихся средствами, орудиями или предметами преступлений и административных правонарушений, представляющих высокую степень угрозы общественной безопасности (оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, радиационно-, химически‑ и бактериологически опасные вещества).