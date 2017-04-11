В Ереване возмущены вырубкой 29 деревьев: к теме обратились президент и мэр
Ереван, 11 апреля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Ереване арестован гражданин, который подозревается в вырубке 29 деревьев в ереванском микрорайоне Давидашен 8 апреля.
Как сообщили ИА REGNUM в полиции Армении, 8 апреля в отделение Маштоца (Ереван) поступил сигнал о вырубке 23 тополей по улице Агабабяна, неподалеку от бассейна «Дельфин». Согласно информации, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что данное деяние совершил некий А.С., 1966 г.р., который 10 апреля, в 11:30 по местному времени, был обнаружен по адресу Давиташен 36/2 и подвергнут приводу в маштоцкое отделение полиции.
По данным местных СМИ, вырубку деревьев совершил директор бассейна «Дельфин» Алексан Самсонян. Как в интервью одному из местных телеканалов сообщила мать Самсоняна, он хотел якобы украсить деревья к лету.
Министерство охраны природы Армении сообщает, что незаконные вырубки в Давидашене нанесли окружающей среде ущерб в размере 2 миллионов 860 тысяч драмов (около 6 тысяч долларов США).
Согласно данным министерства, всего было вырублено 29 деревьев: пять тополей и 24 вяза, из них три — под корень, а остальные 26 — на уровне двух метров.
Сегодня, 11 апреля, инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, который представил реакцию главы государства на случившееся.
«Президент уверен, что все компетентные органы выполнят свои обязанности надлежащим образом и авторы этого варварства понесут предусмотренную законом ответственность», — сказал пресс-секретарь.
Следует отметить, что пресс-секретарь армянского президента крайне неохотно общается с прессой и с момента своего назначения на этот пост в июле 2015 г. лишь несколько раз представлял позицию Сержа Саргсяна по тому или иному вопросу.
10 апреля вырубку деревьев прокомментировал также мэр Еревана Тарон Маргарян, которому накануне выборов мэра столицы, которые состоятся в 14 мая, такие скандалы явно не нужны. Возможно этим обстоятельством можно объяснить довольно резкую реакцию градоначальника на случившееся.
По словам Маргаряна, случай вырубки деревьев, имевший место в административном районе Давиташен, — просто вандализм.
«Виновные, осуществившие вырубку, обязательно должны быть подвергнуты самому суровому наказанию, предусмотренному законом. Применения административного штрафа здесь недостаточно. В подобных случаях закон допускает привлекать виновных к уголовной ответственности. Соответственно, поручаю управлению охраны природы аппарата мэрии, руководителю административного района Давиташен в сотрудничестве с полицией Еревана выявить виновных и передать материалы в прокуратуру столицы, чтобы дать соответствующий ход данному процессу. Все должны знать, что любой случай незаконной вырубки деревьев никогда не будет оправдан нами», — сказал мэр армянской столицы в ходе рабочего совещания.