Ереван, 11 апреля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Ереване арестован гражданин, который подозревается в вырубке 29 деревьев в ереванском микрорайоне Давидашен 8 апреля.

Azatutyun.am Вырубленные деревья в Ереване

Как сообщили ИА REGNUM в полиции Армении, 8 апреля в отделение Маштоца (Ереван) поступил сигнал о вырубке 23 тополей по улице Агабабяна, неподалеку от бассейна «Дельфин». Согласно информации, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что данное деяние совершил некий А.С., 1966 г.р., который 10 апреля, в 11:30 по местному времени, был обнаружен по адресу Давиташен 36/2 и подвергнут приводу в маштоцкое отделение полиции.

По данным местных СМИ, вырубку деревьев совершил директор бассейна «Дельфин» Алексан Самсонян. Как в интервью одному из местных телеканалов сообщила мать Самсоняна, он хотел якобы украсить деревья к лету.

Министерство охраны природы Армении сообщает, что незаконные вырубки в Давидашене нанесли окружающей среде ущерб в размере 2 миллионов 860 тысяч драмов (около 6 тысяч долларов США).

Согласно данным министерства, всего было вырублено 29 деревьев: пять тополей и 24 вяза, из них три — под корень, а остальные 26 — на уровне двух метров.

Сегодня, 11 апреля, инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, который представил реакцию главы государства на случившееся.

«Президент уверен, что все компетентные органы выполнят свои обязанности надлежащим образом и авторы этого варварства понесут предусмотренную законом ответственность», — сказал пресс-секретарь.

Следует отметить, что пресс-секретарь армянского президента крайне неохотно общается с прессой и с момента своего назначения на этот пост в июле 2015 г. лишь несколько раз представлял позицию Сержа Саргсяна по тому или иному вопросу.

Police.am Вырубленные деревья в Ереване

10 апреля вырубку деревьев прокомментировал также мэр Еревана Тарон Маргарян, которому накануне выборов мэра столицы, которые состоятся в 14 мая, такие скандалы явно не нужны. Возможно этим обстоятельством можно объяснить довольно резкую реакцию градоначальника на случившееся.

По словам Маргаряна, случай вырубки деревьев, имевший место в административном районе Давиташен, — просто вандализм.

«Виновные, осуществившие вырубку, обязательно должны быть подвергнуты самому суровому наказанию, предусмотренному законом. Применения административного штрафа здесь недостаточно. В подобных случаях закон допускает привлекать виновных к уголовной ответственности. Соответственно, поручаю управлению охраны природы аппарата мэрии, руководителю административного района Давиташен в сотрудничестве с полицией Еревана выявить виновных и передать материалы в прокуратуру столицы, чтобы дать соответствующий ход данному процессу. Все должны знать, что любой случай незаконной вырубки деревьев никогда не будет оправдан нами», — сказал мэр армянской столицы в ходе рабочего совещания.