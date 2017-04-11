Калуга, 11 апреля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. К 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорил сегодня, 11 апреля, Калужский районный суд бывшего первого заместителя городского головы Калуги Виталия Швеца. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова, суд установил, что преступление совершено бывшим калужским чиновником в период с 2005 по 2007 годы.

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Как отмечалось в ходе судебного заседания, используя свое служебное положение, из корыстной и иной личной заинтересованности, Швец похитил муниципальное имущество — двухкомнатную квартиру общей площадью 43,4 кв.м. стоимостью более 1,5 млн рублей, которая в последующем была передана в собственность дочери осужденного. Эта квартира, находившаяся в муниципальной собственности, предназначалась для реализации общественно-значимой социальной функции по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Виталий Швец был задержан летом 2016 года на территории Болгарии, после чего экстрадирован в Россию. Причиненный преступлением ущерб в размере более 1,5 млн. рублей погашен в полном объеме до вынесения судом приговора.

Напомним, в 2016 году были направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.