Гавана, 11 апреля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Страны Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA) 10 апреля в ходе внеочередной сессии в Гаване выразили полную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и раскритиковали «интервенционистскую» политику Организации американских государств (ОАГ), сообщает информационное агентство EFE.

Hugoshi Николас Мадуро

Министры иностранных дел стран-участниц альянса ALBA опубликовали заявление в поддержку Венесуэлы и против «незаконного и проимпериалистического вмешательства» во внутренние дела страны Генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, который ранее выступал за применение Межамериканской демократической хартии по отношению к Венесуэле.

Боливарианский альянс для народов нашей Америки, образованный в 2004 году, представляет собой социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в который на начало 2015 года входят 11 стран, среди которыз Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.

Боливарианский альянс был создан по инициативе президента Венесуэлы и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро для экономической интеграции и совместного развития его участников на базе социалистических моделей и коллективной защиты суверенитета стран-членов.

Напомним, что встреча стран Альянса проходит на фоне сложной политической ситуации в Венесуэле, где протесты оппозиции привели к беспорядкам и насилию на улицах столицы и в регионах.