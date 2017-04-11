Москва, 11 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил, что эта встреча настраивает на позитивный лад, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Серджо Маттарелла

Путин выразил надежду, что постепенно Россия и Италия будут входить в русло «позитивного сотрудничества», а все недопонимания и сложности надо устранить. Глава государства напомнил о давних взаимоотношениях с Италией.

«К сожалению, у нас просто рухнул товарооборот за последние годы, сократился в 2,5 раза. Но всё-таки есть и позитивные тенденции, начало этого года ознаменовалось ростом более чем на 33%», — сказал Путин.

Он напомнил и о давних, глубоких и близких отношениях России и Италии в сфере гуманитарных отношений и в области культуры.

Маттарелла выразил соболезнования в связи с терактов в Санкт-Петербурге 3 апреля и напомнил о необходимости совместной активной борьбы с терроризмом. Говоря о двусторонних отношениях, он напомнил, что экономическое сотрудничество удается сохранить на «приемлемом уровне», несмотря на «сложный период».

«И мы очень надеемся, что в самом ближайшем будущем нам удастся выйти на прежний уровень и перейти к устойчивому росту, поскольку дружба между Италией и Россией чрезвычайно крепка», — заключил президент Италии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой 11 апреля в Москве. Лидеры двух стран планируют обсудить двусторонние отношения и международную повестку.