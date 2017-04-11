Рига, 11 апреля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Британская вещательная корпорация BBC планирует наладить сотрудничество с одной из латвийских вещательных организаций в создании «актуального для жителей Балтийского региона новостного содержания», заявили представители BBC, сообщает LETA. 6 апреля 2017 года BBC зарегистрировала свое представительство в Латвии.

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Телевизионный бюллетень (часть планируемого глобального расширения международной радиостанции «BBC World Service»), как и портал BBC на русском языке «bbcrussian.com», будет включать в себя больше актуальной для стран Прибалтики информации. В этих целях планируется увеличить число сотрудников Русской службы новостей BBC в Латвии.

Представитель Национального совета по электронным СМИ Агнесе Берга заявила, что пока совету известно лишь об открытии представительства BBC в Латвии. По ее словам, никаких препятствий для создания вещательной организации в Латвии у BBC быть не должно, учитывая, что Великобритания — член ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 году латвийский телеканал LTV подпишет соглашение о сотрудничестве с британской вещательной компанией BBC.

«BBC открывает свое представительство в странах Балтии и в том числе будет предлагать новости и передачи на русском языке, которые мы будем размещать на канале LTV7 и платформе Lsm.lv. Думаю, что все это вместе приведет к созданию нового бренда для русскоязычной аудитории и, возможно, со временем может перерасти и в линейное телевидение», — заявил председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте.

Напомним, Латвийский институт внешней политики совместно с Министерством обороны провел исследование «Стойкость латвийских СМИ к сообщениям других государств: фактор России в контексте Варшавского саммита НАТО 2016 года». Согласно результатам, отсутствие отдельного телеканала затрудняет обращение к русскоязычной аудитории, что приводит к тому, что русскоязычные жители получают намного больше сообщений из «верных российским властям СМИ и официальных российских источников».

В свою очередь президент Латвии Раймонд Вейонис заявил: «Правительство ищет меры по противодействию направленной против стран Прибалтики дезинформации, но нужны также механизмы воспитания критического мышления в школах и медиасреде».