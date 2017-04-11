Москва, 11 апреля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Эрнест Валеев и Василий Пискарев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

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Права задержанного

Так, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник полиции должен разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. На полицию возлагается обязанность сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию. Кроме того, расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному.

Новые обязанности и права полиции

На полицию возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, утративших связь с родственниками. Кроме того, сотрудники полиции обязуются предоставлять в случаях, предусмотренных законодательством, сведения не только о наличии (отсутствии) судимости, но и о наличии (отсутствии) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, а также о нахождении лица в розыске.

Четко разграничиваются обязанности по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, розыску лиц, в отношении которых установлен такой надзор, и по участию в контроле за соблюдением лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, обязанностей, возложенных на них судом.

Кроме того, на полицию возлагается обязанность оказывать содействие медицинским работникам в осуществлении недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, в том числе до вынесения соответствующего решения судьи на основании обращения медицинской организации, в случае необходимости психиатрического обследования или лечения в стационарных условиях лиц, психическое расстройство которых обусловливает их непосредственную опасность для себя или окружающих.

Проникновение

Законопроектом предлагается законодательство о полиции дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания подозреваемых.

При этом усиливается правовая защита граждан и организаций в случае проникновения сотрудников полиции на принадлежащие гражданам и организациям помещения, земельные участки и территории — вводится обязанность полиции информировать собственника земельного участка о проникновении на участок, если оно было осуществлено в его отсутствии, о каждом факте проникновения сотрудника полиции в жилое помещение предлагается уведомлять не только прокурора, но и суд.

Одновременно детализируется порядок информирования собственников о проникновении сотрудника полиции в жилое помещение, иное помещение либо на земельный участок.

Право вскрывать автомобили

Так, согласно поправкам, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление.

Одновременно закон о полиции предлагается дополнить статьей 151, определяющей порядок реализации данного права, а также порядок информирования собственника либо иного законного владельца транспортного средства о вскрытии транспортного средства и возникающих в связи с этим правах и обязанностях.

Вытрезвители

Ввиду упразднения в системе МВД медицинских вытрезвителей в настоящее время в регионах по-разному решается вопрос об организациях, в которые сотрудники органов внутренних дел могут доставлять лиц, находящихся в состоянии опьянения. В этой связи уточняется профиль таких организаций (медицинских организаций и организаций социального обслуживания). «Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации уже созданы и функционируют подобные учреждения на региональном и муниципальном уровнях. Введение указанной нормы дает правовое основание сотрудникам полиции доставлять в такие учреждения граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться», — отмечают авторы.